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Телеведущий Сергей Дружко спасал отца от рака с помощью экстрасенса

Известный российский телеведущий Сергей Дружко, успевший побывать и блогером, рассказал о роли сверхъестественных сил в его жизни. Он признался, что спасал своего отца от рака с помощью экстрасенса.
Телеведущий Сергей Дружко спасал отца от рака с помощью экстрасенса

Российским телезрителям Сергей Дружко известен как ведущий программы «Необъяснимо, но факт», где он изучал паранормальные явления и сверхъестественные силы. Несмотря на скептическое отношение к проекту многих людей, сам телеведущий серьезно относится к этой теме. В его жизни мистика и магия находят свое место, заверяет он. В качестве примера Сергей Дружко привел историю своего отца, которого он лечил от рака всеми доступными средствами. Сначала была обычная медицина, затем народная, а потом настало время обращаться за помощью к экстрасенсам.

Один такой человек действительно помогал отцу Сергея Дружко. Телеведущий вспоминает, что его родителю сразу становилось лучше после посещения сеанса этого экстрасенса. Он сам присутствовал в помещении, где работал маг, поэтому ощущал его влияние и на себе, хотя и не был участником процесса. Звезда «Необъяснимо, но факт» вспоминает, экстрасенс работал в обычной квартире, ничем не примечательной, но у нее была своя особая аура. В ней он очень быстро засыпал и хорошо отдыхал за то время, пока ждал окончания сеанса отца.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:42

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