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Институт SwRl проведет масштабное исследование Пояса Койпера с помощью Hubble

Юго-западный научно-исследовательский институт (SwRl) собирается заняться поиском космических объектов в Поясе Койпера. Это поможет астрономам больше узнать о происхождении Солнечной системы.
Институт SwRl проведет масштабное исследование Пояса Койпера с помощью Hubble

Пояс Койпера представляет собой остатки первоначального планетарного диска Солнечной системы. В данной структуре имеются многочисленные двойные объекты с одинаковой массой. Изучать Пояс ученые намерены при помощи телескопа Hubble.

Данный астрономический инструмент применяется экспертами для проверки теории, как многие планетезимали сформировались как бинарные системы Пояса, не исключается, что именно они могут быть индикаторами процессов, повлиявших на появление планет. Объекты бинарного типа вертятся друг вокруг друга коллективно, окружая Солнце.

Астрономы подозревают, что они являются самыми ранними телами времен возникновения Солнечной системы, где пары светил образовывались из коллапсирующей незначительной по габаритам космической гальки.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:12

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