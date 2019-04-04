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Продюсер Анна Крутова: Последний фильм с участием Алексея Булдакова «Дикие предки» выйдет в конце 2019 года

Последний фильм при участии артиста Алексея Булдакова, снятый в жанре комедии, выйдет на экраны в конце года. С такой информацией выступила продюсер картины Анна Крутова.
Продюсер Анна Крутова: Последний фильм с участием Алексея Булдакова «Дикие предки» выйдет в конце 2019 года

Кинолента снята в жанре семейной комедии. В ней сюжет разворачивается вокруг новогодних событий, поэтому публике продемонстрируют фильм в зимние праздники. Крутова заявила, что производство картины уже завершено, также сделан и постпродакшн. Его планировали показать весной на одном из ульяновских фестивалей, так как съемки проходили именно в этом регионе.

Фильм носит название «Дикие предки». Алексей Булдаков сыграл в нем одну из главных ролей казака, который является главой многонациональной семьи. Продюсер отметила, что актер был хорошим и сильным человеком, сыграв свою роль выше всяких похвал. Актер умер ночью 3 апреля в Монголии, где находился как простой отдыхающий. У Булдакова оторвался тромб во сне. Попрощаться с ним можно будет 7 апреля в Доме кино.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30

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