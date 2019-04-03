Составлен список лучших скоростных грузовиков СССР





На первом месте находится МАЗ-503. Машина оснащается 11-литровым агрегатом на 180 лошадиных сил. Грузовик мог развивать максимальную скорость в 60 км/ч.Четвертая позиция досталась КрАЗу-255Б. Под капотом этого советского транспортного средства располагался двигатель на 14,5 литра, способный генерировать 240 лошадей. Его максимальная скорость 71 км/ч.«Бронза» в данном перечне досталась ЗИЛу-130. Такие грузовики оснащались шестилитровыми моторами на 150 л.с. с 90 км/ч максимальной скорости.Авторы рейтинга второе место предоставили ГАЗу-53. Его параметры следующие 4,2-литровый агрегат на 15 лошадиных сил и 90 км/ч максималки.Самым лучшим скоростным (100 км/ч) грузовиком эпохи СССР оказался КамАЗ-5320. Впервые появившаяся в стране модель работала на 10,8-литровом двигателе на 210 лошадок.