АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Составлен список лучших скоростных грузовиков СССР

Советские производители создавали качественные грузовики. радовавшие автомобилистов своими комфортом и мощностью. Car.ru составил список таких моделей по их скоростным параметрам.
Составлен список лучших скоростных грузовиков СССР

На первом месте находится МАЗ-503. Машина оснащается 11-литровым агрегатом на 180 лошадиных сил. Грузовик мог развивать максимальную скорость в 60 км/ч.

Четвертая позиция досталась КрАЗу-255Б. Под капотом этого советского транспортного средства располагался двигатель на 14,5 литра, способный генерировать 240 лошадей. Его максимальная скорость 71 км/ч.
Составлен список лучших скоростных грузовиков СССР

«Бронза» в данном перечне досталась ЗИЛу-130. Такие грузовики оснащались шестилитровыми моторами на 150 л.с. с 90 км/ч максимальной скорости.

Авторы рейтинга второе место предоставили ГАЗу-53. Его параметры следующие 4,2-литровый агрегат на 15 лошадиных сил и 90 км/ч максималки.
Составлен список лучших скоростных грузовиков СССР

Самым лучшим скоростным (100 км/ч) грузовиком эпохи СССР оказался КамАЗ-5320. Впервые появившаяся в стране модель работала на 10,8-литровом двигателе на 210 лошадок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен список лучших скоростных
Сын легендарного Михаэля Шумахера
Наргиз Закирова порадовала поклонников
Анастасия Макеева рассказала
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с
Анастасия Заворотнюк встретила день
Екатерина Варнава рассказала о
В Париже госпитализировали Короля
Эксперты посоветовали 3 надежных авто
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
В США ученые разработали антивозрастные
Эксперты рассказали о «Москвиче»
Александр Панкратов-Черный
Синий свет и перекись помогают убивать
Медики рассказали, как отличить
Меган Маркл во время прогулки с принцем
Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг
В Египте археологи нашли 4300-летнюю
Ольга Бузова и Ксения Собчак
Андрей Разин: «В последние годы у меня
Юлия Савичева рассказала, почему ей
Кроссовер версии Mercedes-Benz
Алла Пугачева может озвучить
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина
WhatsApp вводит ограничение на
Ольга Дроздова приобрела обручальное
Эксперты составили список пяти быстро
В мае россиян ожидают длительные
Просмотреть все новости