АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Елена Яковлева в модном спортивном худи и стильных очках впечатлила поклонников

Елена Яковлева опубликовала в личном блоге Instagram новый снимок, где позирует в модном спортивном худи и стильных очках рядом с картонной версией Антона Чехова. Фото очень впечатлило поклонников отечественной актрисы, оставивших множество комплиментов.
Елена Яковлева в модном спортивном худи и стильных очках впечатлила поклонников

Знаменитая российская актриса очень любит радовать своих многочисленных подписчиков интересными публикациями. На днях в аккаунте 58-летней Елены Яковлевой появилось фото, где она запечатлена вместе с Антоном Павловичем Чеховым, точнее с картонной версией великого русского классика.

Пользователи не могли не обратить внимание на звезду сериала «Каменская», которая старается следить за трендами моды, отметив, что актриса неплохо смотрелась бы в паре с драматургом: «Сочетаетесь», «Подходящая для вас пара», «Модные», «Интересно, что бы он сказал, увидев такую даму?)».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джастин Бибер трогательно поздравил
Елена Яковлева в модном спортивном худи
Составлен список лучших скоростных
Сын легендарного Михаэля Шумахера
Наргиз Закирова порадовала поклонников
Анастасия Макеева рассказала
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с
Анастасия Заворотнюк встретила день
Екатерина Варнава рассказала о
В Париже госпитализировали Короля
Эксперты посоветовали 3 надежных авто
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
В США ученые разработали антивозрастные
Эксперты рассказали о «Москвиче»
Александр Панкратов-Черный
Синий свет и перекись помогают убивать
Медики рассказали, как отличить
Меган Маркл во время прогулки с принцем
Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг
В Египте археологи нашли 4300-летнюю
Ольга Бузова и Ксения Собчак
Андрей Разин: «В последние годы у меня
Юлия Савичева рассказала, почему ей
Кроссовер версии Mercedes-Benz
Алла Пугачева может озвучить
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина
WhatsApp вводит ограничение на
Ольга Дроздова приобрела обручальное
Просмотреть все новости