Елена Яковлева в модном спортивном худи и стильных очках впечатлила поклонников

Знаменитая российская актриса очень любит радовать своих многочисленных подписчиков интересными публикациями. На днях в аккаунте 58-летней Елены Яковлевой появилось фото, где она запечатлена вместе с Антоном Павловичем Чеховым, точнее с картонной версией великого русского классика.Пользователи не могли не обратить внимание на звезду сериала «Каменская», которая старается следить за трендами моды, отметив, что актриса неплохо смотрелась бы в паре с драматургом: «Сочетаетесь», «Подходящая для вас пара», «Модные», «Интересно, что бы он сказал, увидев такую даму?)».