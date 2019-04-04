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Ученые: Мозг человека продолжает повреждаться после отказа от алкогольных напитков

Мозг человека способен повреждаться и после отказа от алкогольных напитков. К такому выводу пришли ученые из Германии и США.
Ученые: Мозг человека продолжает повреждаться после отказа от алкогольных напитков

Научные сотрудники из Института нейробиологии Аликанте и их немецкие коллеги провели эксперимент с участием 90 человек и МРТ. Все эти респонденты со средним возрастом в 46 лет ранее попадали в больницу с нарушениями, вызванными употреблением алкоголя. Чтобы сравнить мозговую активность данных лиц, эксперты пригласили другую группу мужчин в возрасте 41 год. В итоге наблюдения стало ясно, что даже через полтора месяца после прекращения распивания алкоголя у пациентов имелись повреждения в сером веществе.

Такие изменения нейробиологи зафиксировали в правом полушарии и лобной части, что идет вразрез с ранее принятой мыслью о возврате к нормальному функционированию после того, как человек перестал пить спиртную продукцию. В данное время ученые собираются более точно понять факторы дегенерации для изучения прогрессирования на ранней стадии абстиненции у людей, страдающих алкоголизмом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

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