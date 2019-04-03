В Париже госпитализировали Короля футбола Пеле





Король футбола Пеле встречался в Париже с игроком «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. После общения с футболистом у 78-летнего бразильца поднялась температура и его госпитализировали. Местные СМИ заявили о том, что жизни легендарного игрока ничего не угрожает, но медики предпочли не рисковать и перестраховались. Сейчас единственный трехкратный чемпион мира по футболу продолжает находится под присмотром врачей, его состояние описывается как стабильное.Напомним, Пеле считается Королем футбола и одним из двух лучших игроков XX века, как и аргентинец Диего Марадона. За свою карьеру бразилец сумел выиграть 3 чемпионата мира, что до сих пор является абсолютным рекордом. На счету Пеле почти 1300 голов, благодаря чему он удостоился занесения в Книгу Гиннеса.