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В Париже госпитализировали Короля футбола Пеле

В Париже госпитализировали Короля футбола Пеле. Согласно информации французских СМИ, жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает, его отправили в больницу в качестве предосторожности.
В Париже госпитализировали Короля футбола Пеле

Король футбола Пеле встречался в Париже с игроком «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. После общения с футболистом у 78-летнего бразильца поднялась температура и его госпитализировали. Местные СМИ заявили о том, что жизни легендарного игрока ничего не угрожает, но медики предпочли не рисковать и перестраховались. Сейчас единственный трехкратный чемпион мира по футболу продолжает находится под присмотром врачей, его состояние описывается как стабильное.

Напомним, Пеле считается Королем футбола и одним из двух лучших игроков XX века, как и аргентинец Диего Марадона. За свою карьеру бразилец сумел выиграть 3 чемпионата мира, что до сих пор является абсолютным рекордом. На счету Пеле почти 1300 голов, благодаря чему он удостоился занесения в Книгу Гиннеса.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:08

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