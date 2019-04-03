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Эксперты посоветовали 3 надежных авто для начинающих водителей

Отечественные эксперты рассказали, выбор первого автомобиля всегда доставляет начинающим водителям множество проблем и сомнений. Поэтому они посоветовали им 3 надежных авто, чья покупка сразу после получения прав не будет ошибкой.
Эксперты посоветовали 3 надежных авто для начинающих водителей

Эксперты отмечают, в этом вопросе существует распространенная точка зрения, будто необходимо выбирать «такую машину, какую не жалко». С этим мнением специалисты не согласны, они уверены, начинающий водитель должен заниматься вождением, а не ремонтом старого авто, поэтому они подобрали 3 надежных варианта по цене до 300 тысяч рублей. В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на Renault Logan. Это самый лучший бюджетный автомобиль в мире, прошедший испытания в таксопарках в разных уголках планеты. Главные достоинства этой модели – это подвеска и двигатель. Они просты и надежды, поэтому для начинающего водителя это отличный вариант.
Эксперты посоветовали 3 надежных авто для начинающих водителей

Второй автомобиль – LADA Granta. Она уступает прошлому авто в удобстве и акустическом комфорте, но превосходит его в ходовых характеристиках и соотношении «цена/качество». Еще одно преимущество отечественной модели – за 300 тысяч рублей можно приобрести практически новый автомобиль.
Эксперты посоветовали 3 надежных авто для начинающих водителей

Для тех, кто не желает ездить на самых бюджетных вариантах, эксперты предложили Ford Focus 2. Эта модель имеет более высокие показатели во всех аспектах, но при этом за 300 тысяч рублей можно купить только очень подержанный вариант, которому понадобится частый ремонт и уход.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:55

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