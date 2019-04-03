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Синий свет и перекись помогают убивать бактерии – Ученые

В США исследователи из университета Пердью, а также их коллеги – сотрудники Бостонского университета выяснили, что синий свет и перекись помогают убивать бактерии. Ранее они считались реальной угрозой для глобального здравоохранения.

Синий свет и перекись помогают убивать бактерии – Ученые

Американские ученые выяснили, что влияние синего света на бактерию с выработавшимся иммунитетом к антибиотикам делает ее слабой перед антисептиками, такими, как перекись водорода.
Исследователи уверены, что их новый метод борьбы с супермикробами имеет будущее. Минус состоит в том, что он действителен пока что только для одного вида бактерий, а их существует огромное количество. Ученые провели эксперимент с золотистым стафилококком, так как данная бактерия очень быстро становится резистентной под действием антибиотика.
Как выяснилось, стафилококк имеет способность побеждать синий свет, а в рамках эксперимента он может находить в бактерии слабые места и уничтожать ее.
Ученые утверждают, что их новый метод будет весьма актуален при лечении поверхностных ран, в которых имеется золотистый стафилококк.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:04

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