Новую спортивную версию седана Infiniti Qs Inspiration представят в Шанхае





Речь идёт о четвёртом концепте из линейки Inspiration. Раньше руководство бренда представило седан Q Inspiration, а также кроссоверы версий Q Sport Inspiration/QX Inspiration. Все данные авто серии должны дать представление, какие серийные модели выпустят с электрическими силовыми агрегатами.Ранее в Infiniti заявляли, первую серийную версию электрокара выпустят в 2021 году. Новинка будет построена на новой архитектуре, а также ориентирована в основном на автомобильный рынок КНР. Представители бренда Infiniti в Сети опубликовали тизер нового спортивного концепта под названием Qs Inspiration. Компания планирует новую спортивную версию седана представить в Шанхае.