АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Новую спортивную версию седана Infiniti Qs Inspiration представят в Шанхае

Представители бренда Infiniti в Сети опубликовали тизер нового спортивного концепта под названием Qs Inspiration. Компания планирует новую спортивную версию седана представить в Шанхае.

Новую спортивную версию седана Infiniti Qs Inspiration представят в Шанхае


Речь идёт о четвёртом концепте из линейки Inspiration. Раньше руководство бренда представило седан Q Inspiration, а также кроссоверы версий Q Sport Inspiration/QX Inspiration. Все данные авто серии должны дать представление, какие серийные модели выпустят с электрическими силовыми агрегатами.

Ранее в Infiniti заявляли, первую серийную версию электрокара выпустят в 2021 году. Новинка будет построена на новой архитектуре, а также ориентирована в основном на автомобильный рынок КНР. Представители бренда Infiniti в Сети опубликовали тизер нового спортивного концепта под названием Qs Inspiration. Компания планирует новую спортивную версию седана представить в Шанхае.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую спортивную версию седана Infiniti
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
На сайте компании АО «МЦСТ» доступна
Российская актриса Екатерина Климова
Volvo XC90 в начале лета начнут
Новый Rolls-Royce Ghost с полным
Ивана Дилова развеяла слухи о своем
Американские ученые назвали 10
Алексей Севастьянов: "Уход Булдакова из
О реформировании системы в области
Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари
В Японии два неопознанных летающих
Анастасия Волочкова похвасталась
Стивен Кинг назвал фильм «Кладбище
Ирину Пинчук закрыли в одной комнате с
Жена Владимира Зеленского Елена
СМИ: Актер Алексей Булдаков умер в
Вьетнамская компания VinFast предлагает
В Австралии очевидцы сняли на видео
Сурганова без оркестра проведет
НАТО планирует обеспечить безопасный
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Виктория Дайнеко приняла участие в
Умер народный артист России Алексей
«АвтоВАЗ» приступил к тестам новой
"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил
Ольга Слуцкер рассказала журналистам о
Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел
Татьяна Навка сильно переживает за
Просмотреть все новости