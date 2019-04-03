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Российская актриса Екатерина Климова посетила родительское собрание старшей дочери

Известная актриса популярного сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова пришла на школьное собрание к старшей дочери. Елизавете исполнилось 17 лет.
Российская актриса Екатерина Климова посетила родительское собрание старшей дочери

Российская актриса театра и кино загружена со всех сторон плотными графиками и репетициями на съемочных площадках. Тем не менее, она старается находить время на всех своих 4-х детей. На днях Климова посетила родительское собрание своей старшей дочери, которой уже 17 лет.
Российская актриса Екатерина Климова посетила родительское собрание старшей дочери

Знаменитость опубликовала несколько кадров с мероприятия в свой Stories в Instagram-аккаунт. Рядом с мамой на кадрах можно увидеть и дочь Климовой – Елизавету Хорошилову.
Напомним, что Елизавета родилась, когда Климова состояла в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:46

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