Российская актриса Екатерина Климова посетила родительское собрание старшей дочери





Российская актриса театра и кино загружена со всех сторон плотными графиками и репетициями на съемочных площадках. Тем не менее, она старается находить время на всех своих 4-х детей. На днях Климова посетила родительское собрание своей старшей дочери, которой уже 17 лет.Знаменитость опубликовала несколько кадров с мероприятия в свой Stories в Instagram-аккаунт. Рядом с мамой на кадрах можно увидеть и дочь Климовой – Елизавету Хорошилову.Напомним, что Елизавета родилась, когда Климова состояла в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым.