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Меган Маркл и принц Гарри смогли побить рекорд Книги Гинесса всего за шесть часов

Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри удалось побить рекорд Книги Гинесса. Речь идет о недавно созданной королевской четой официальной странице в Instagram, которая всего за шесть часов «приобрела» миллион подписчиков.
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить рекорд Книги Гинесса всего за шесть часов

Герцог и герцогиня Сассекские в очередной раз изумили своих поклонников. Супруги являются одной из наиболее популярных пар во всем мире. Это подтверждает установленный будущими родителями рекорд.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри сообщили о том, что создали свой аккаунт в Instagram, за один час на него успели подписаться более 200 юзеров. Количество подписавшихся росло с невероятной скоростью и за шесть часов у супругов появился миллион преданных пользователей.
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить рекорд Книги Гинесса всего за шесть часов

Внук королевы Великобритании и бывшая голливудская звезда побили установленный ранее певцом Каном Даниэлем рекорд. По данным Книги рекордов Гинесса, страница южно-корейской звезды «обзавелась» миллионом подписчиков за 11 часов 36 минут.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00

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