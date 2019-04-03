Вьетнамская компания VinFast предлагает новые кроссоверы и седаны для жителей РФ





Новую вариацию кроссовера VinFast Lux SA 2.0 разрабатывали по аналогии с моделью BMW X5. В результате новинка получила только пропорции «баварца». Дизайном занимался Дэвид Лайнсом, работавший ранее в General Motors. Новая версия кроссовера VinFast Lux SA 2.0 получила двухлитровый турбированный силовой агрегат на 231 лошадиную силу. Вместе с мотором функционирует 8-ступенчатая АКПП, а также задний либо полный привод. Версию седана VinFast Lux A 2.0 разрабатывали также по аналогии с авто BMW 5-Series (F10). Транспортное средство получило «турбочетвёрку», а также систему заднего привода.Вьетнамские новинки уже начали производить, но пока не серийные вариации. В настоящее время модели проходят тестовые испытания. Вследствие этого на авторынки прочих государств они попадут не раньше будущего года.