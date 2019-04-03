Яна Рудковская объяснила, зачем публикует в Instagram снимки завтраков

Практически каждый день Яна Рудковская в социальной сети Instagram публикует фотографии своего завтрака. Многие пользователи Сети часто спрашивают знаменитость, зачем она это делает. Несколько часов назад музыкальный продюсер решила ответит своим подписчикам. Она в очередной раз выставила снимок с утренней трапезой. В комментарии знаменитость написала, что делает это потому, что очень красиво получается, и из-за рубрики "Мои завтраки" появились новые фолловеры, а также она приобрела красивую посуду.В конце своего поста Яна Рудковская спросила у поклонников, кто подписался на ее Instagram благодаря снимкам завтрака. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать. Они начали писать: "Я подписалась, потому что очень люблю всё красивое. Яна - Вы красавица, дом красивый, завтраки тоже)", "Завтраки - очень хорошая рубрика". За несколько часов пост набрал более 25 000 лайков.