Ученые обнаружили загадочных фаллических моллюсков





Научные сотрудники рассказали, что моллюски обладают интересным функционированием и оказывают сильное воздействие на окружающую среду. Они способны соскребать опилки и питаться ими. Это чуть ли не единственный вид на Земле, который имеет такой рацион.Первичноротые целомические животные имеют комическую форму в виде фаллического трубчатого органа, высовывающегося из своей раковины.Исследователи отмечают, что класс Mollusca может играть серьезную роль в контроле количества дерева в океане. Ученые не ожидали обнаружить целых 6 групп этих особей. Эксперты говорят, что им неизвестно точное количество древесины в океане, но ожидаются весьма крупные цифры, ведь после штормов несколько миллионов тонн вымываются в водные объекты.