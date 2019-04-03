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Ученые обнаружили загадочных фаллических моллюсков

Американские ученые из Чикаго обнаружили таинственных фаллических моллюсков, питающихся древесиной на самом дне океана. Издание Daily Mail опубликовало материалы с соответствующим содержанием.
Ученые обнаружили загадочных фаллических моллюсков

Научные сотрудники рассказали, что моллюски обладают интересным функционированием и оказывают сильное воздействие на окружающую среду. Они способны соскребать опилки и питаться ими. Это чуть ли не единственный вид на Земле, который имеет такой рацион.
Первичноротые целомические животные имеют комическую форму в виде фаллического трубчатого органа, высовывающегося из своей раковины.
Исследователи отмечают, что класс Mollusca может играть серьезную роль в контроле количества дерева в океане. Ученые не ожидали обнаружить целых 6 групп этих особей. Эксперты говорят, что им неизвестно точное количество древесины в океане, но ожидаются весьма крупные цифры, ведь после штормов несколько миллионов тонн вымываются в водные объекты.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:24

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