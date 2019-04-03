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Звезды поздравили Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем

Иосиф Пригожин отмечал 2 апреля свой 50-летний юбилей в кругу друзей. Еще перед началом банкета он подчеркнул, что гостей будет «немного – человек 500».
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем

Юлия Ковальчук также была приглашена на торжество. Она опубликовала фото с праздника, где запечатлена с Алсу, Жанной Мартиросян и Жасмин. В подписи звезда указала: «Дорогой наш Иосиф Пригожин! Так как подступиться к тебе было практически невозможно, мы девочками посылаем тебе флюиды нежности, восхищения и света! С днем рождения, и пусть тебя хватает на всех, а всем хватает тебя!!!»

Кристина Орбакайте также не осталась в стороне и разместила на своей страничке в Instagram архивный снимок с виновником торжества. Он был сделан в 2002 году в Монако. Конечно же пост сопровождают теплые пожелания: «Иосиф, дорогой, с юбилеем!! Ты — абсолютно счастливый человек)) За эти полвека ты добился того, о чём мечтал! Но, зная твой неугомонный характер, желаю тебе покорять всё новые и головокружительные вершины! Счастья!»

Журналистов на вечеринку не позвали, она прошла в закрытом от посторонних глаз формате. Но многие приглашенные звезды все же опубликовали некоторые кадры.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:55

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