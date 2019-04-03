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Певица Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Известный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля отметил свой 50-летний юбилей. Певица Лолита в своем Instagram поделилась кадрами торжества.
Певица Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

С утра именинник принимал поздравления от своих поклонников в социальных сетях, а ближе к вечеру отправился на большой банкет. На снятом видео можно заметить, что поздравить юбиляра пришло большое количество российских знаменитостей. На празднике было все – и душевные тосты, и чудесные подарки, а также музыкальные поздравления от коллег Пригожина.
Певица Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Была среди гостей продюсера и знаменитая российская певица Лолита. В своем Instagram-аккаунте она поделилась кадрами завершения банкета. В кадр попали Ирина Дубцова, Ольга Орлова и Лера Кудрявцева, которые делали селфи на фоне поющего на сцене Валерия Сюткина.
В подписи к ролику Лолита выразила благодарность юбиляру и его жене - певице Валерии за возможность увидеть друг друга не за кулисами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:11

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