В Аргентине этнолог Януш Хуан Мориц обнаружил систему подземных коммуникаций с секретной библиотекой





Этнолог рассказал об увиденных подземных дорогах, растянувшихся на несколько тысяч километров. Они проходят также под территорией Перу и Эквадора. Мориц поведал об отполированных стенах и ровных потолках, которые сильно его удивили своим идеальным состоянием, ведь строительство происходило под землей. Ученый также рассказал журналистам об увиденной библиотеке, в которой хранились книги толщиною в 20 килограмм. Их листы имели размеры 96×48 см. Он обратил внимание на выгравированные знаки, которых раньше не встречал. Мориц вместе с коллегами внимательно изучили библиотеку и предположил, что она относится к исчезнувшей древней цивилизации. Существует множество версий, которые утверждают о записанных в книгах исторических предсказаниях инков или же знаний инопланетян, которые неоднократно посещали Землю.В центре библиотеки размещены стол и стулья, изготовленные из неизвестного исследователям материала. Они утверждают, что он не похож на камень, металл или дерево, но предполагают, что это может быть керамика или внеземные материалы. Данные композиты являются очень выносливыми к высоким температурам и обладают мощной прочностью. Они используются в космонавтика и авиации. Это довольно странный факт, ведь конструкция очень древняя. Эксперты обнаружили разные фигурки животных, которые были изготовлены из золота и размещались вдоль стен проходов и залов.Полы туннелей были украшены большим количеством различных изображений и на одном из них был нарисован человек, который парил над планетой. Все найденные артефакты лишь доказывают тот факт, что человечество уже много лет знает форму Земли в виде сферы.Знаменитый исследователь умер в 1991 году. Сегодня никто точно не знает, где расположена найденная им библиотека, но многие ученые продолжают поиски.