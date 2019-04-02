Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей





По словам бывшей участницы музыкального коллектива «5sta Family», штамп в паспорте для нее не главное, но, когда влюбленные отметили пятилетие отношений звезда задумалась и решила, что следует переходить на другой уровень. Караулова, требовательная к себе и другим, «намекнула» любимому, что ему стоит сделать ей предложение. Андрей Черный исполнил желание избранницы, вручив любимой кольцо на катке ВДНХ во время съемок одного из новогодних шоу.Пара собиралась пожениться в Грузии весной прошлого года, но из-за хлопот и плотного графика влюбленным пришлось отложить мероприятие. Несмотря на это, Юлианна Караулова продолжает мечтать о красивой свадьбе. Звезда не любит официальных торжеств с голубями, выкупами, бесконечными родственниками. Она хотела бы веселую вечеринку за границей и очень сдержанное простое подвенечное платье.