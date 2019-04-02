В Сети появилось видео, оправдывающее задержку концерта Филиппа Киркорова в Брянске

Филипп Киркоров объяснил поклонникам, что его шоу предусматривает наличие огромного числа декораций, которые сцена Брянска еще никогда не видела. Поэтому техникам пришлось очень постараться, чтобы все компактно разместить. Артист принес извинения публике за задержку, а зал воспринял его речь очень дружелюбно. По словам поп-короля, он хотел, чтобы все прошло идеально и на высшем уровне. Поэтому ради удовольствия фанатов его техническому отделу пришлось хорошо потрудиться. Певец выразил надежду, что после его выступления зрители и не вспомнят о том часе ожидания, который им пришлось выдержать.Кроме этого, в своем объяснении сложившейся ситуации Филипп Киркоров отметил, что им было сложно добираться до Брянска из-за разбитых дорог. Певец полагает, что такое состояние дорожного полотна вызвано межсезоньем.