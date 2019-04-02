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Сбежавшего из дома ради кругосветного путешествия юного астраханца нашла полиция

Сбежавшего из дома ради кругосветного путешествия юного 8-летнего астраханца нашла полиция. Ребенка обнаружили на мосте через Волгу, с ним и его родителями провели беседу, а затем отпустили.
Сбежавшего из дома ради кругосветного путешествия юного астраханца нашла полиция

Недавно полиция Астрахани получила необычное заявление от 37-летней жительницы города. По словам женщины, утром она отправилась вместе с младшей дочкой в детский сад, а когда вернулась, ее старшего сына уже не было дома. 8-летний мальчик оставил матери трогательную и заботливую записку, где рассказал, что отправился в кругосветное путешествие. Именно с этой историей растерянная женщина пришла в полицию.

Правоохранители сформировали две оперативные группы и отправились искать юного астраханца. Его нашли уже через пару часов, мальчика заметили на мосту через Волгу. Он рассказал полицейским, что на кругосветное путешествие его мотивировало прочтение одной книги. Для этого он собрал свой рюкзак, положил туда любимые игрушки и произведения, банан и небольшую сумму денег, а затем отправился в путь. Часть дороги он преодолел на маршрутных такси, а другую шел пешком. 8-летний астраханец признался, что уже порядком устал от своего похода и ему требуется отдых. Правоохранители провели с ним и его родителями беседу, а затем отпустили их домой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:20

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