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Участница "Дом-2" Ирина Пинчук начала принимать ухаживания Артема Сороки

Ирина Пинчук после очередного возвращения на проект "Дом-2" начала принимать ухаживания другого участника реалити Артема Сороки. Не так давно молодой человек уже пытался построить с ней отношения, однако ничего не получилось.
Участница "Дом-2" Ирина Пинчук начала принимать ухаживания Артема Сороки

Ирина Пинчук вернулась на проект после того, как ей в очередной раз признался в любви Роман Гриценко, однако проектант быстро сменил точку зрения и покинул проект ради новой возлюбленной. Ирина Пинчук и сама подумывала над тем, чтобы покинуть Периметр навсегда, однако теперь, видимо, изменила свое решение.

Благодаря последним эфирам стало известно, что за Ириной Пинчук начал снова ухаживать Артем Сорока, и, видимо, проектантке это нравится, особенно после того, как она рассталась с Валерием Блюменкрацем и Романом Гриценко.



 
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Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 17:51

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