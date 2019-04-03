Исследования показали, что смех помогает принимать и любить свое тело
Согласно проведенным исследованиям было доказано, что люди, которые испытывают позитивные эмоции, получают большее удовольствие от собственного тела. Эта информация была подтверждена учеными из Центра исследований внешнего вида в Великобритании и их коллегами из Университета Маккуори в Австралии.
Последнее время общественность и исследователей тревожило негативное воздействие социальных сетей на население, а именно то, как люди относятся к внешнему виду своего тела. В ходе проведенного эксперимента 102 женщины в возрасте от 18 до 30 лет были поделены на две группы. Одной группе предлагалось просматривать изображения знаменитостей в пародийной форме, что вызывало у испытуемых позитивные эмоции. Вторая группа просматривала обычные фото, без какого либо эмоционального окраса, после чего всем участникам было предложено пройти тест. В результатах опроса было обнаружено, что женщины, которые просматривали юмористический контент, испытывали увеличенное удовольствие от собственного тела по сравнению с второй группой.
Ученые сделали вывод, что юмор способствует изменению точки зрения у людей, поэтому позитивная информация улучшает самоощущение и приносит хорошие впечатления. В результате было доказано, что социальные сети способны положительно воздействовать на человека.
Последнее время общественность и исследователей тревожило негативное воздействие социальных сетей на население, а именно то, как люди относятся к внешнему виду своего тела. В ходе проведенного эксперимента 102 женщины в возрасте от 18 до 30 лет были поделены на две группы. Одной группе предлагалось просматривать изображения знаменитостей в пародийной форме, что вызывало у испытуемых позитивные эмоции. Вторая группа просматривала обычные фото, без какого либо эмоционального окраса, после чего всем участникам было предложено пройти тест. В результатах опроса было обнаружено, что женщины, которые просматривали юмористический контент, испытывали увеличенное удовольствие от собственного тела по сравнению с второй группой.
Ученые сделали вывод, что юмор способствует изменению точки зрения у людей, поэтому позитивная информация улучшает самоощущение и приносит хорошие впечатления. В результате было доказано, что социальные сети способны положительно воздействовать на человека.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 00:00