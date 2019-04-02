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Екатерина Вуличенко боится включать телевизор из-за скандальных ток-шоу

В своем микроблоге Instagram актриса Екатерина Вуличенко призналась, что боится включать телевизор из-за многочисленных скандальных ток-шоу. По словам знаменитости, ее «приводит в изумление» то, что происходит сейчас на ТВ.
Екатерина Вуличенко боится включать телевизор из-за скандальных ток-шоу


Екатерина Вуличенко считает, что подобные шоу, которые «выворачивают наизнанку грязное белье», не должны пропускать в эфир. При этом, актриса подчеркнула, что она не призывает к цензуре на телевидении, но всему есть предел. С экранов на телезрителей постоянно «льется поток грязи», хотя артистка и осознает, что на такие скандальные программы есть спрос. Подобные шоу показывают в прайм-тайм и они очень рейтинговые.

По словам Екатерины Вуличенко, ей хочется, чтобы были какие-то рамки морали и приличия. Актрису удивляет тот факт, что многие считают нормальным «копание в чужой постели».

Ранее певица Слава обратилась к ведущему Андрею Малахову и попросила, чтобы он прекратил снимать свое шоу. Звезда уверена, что подобные программы транслируют на зрителей негатив.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11

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