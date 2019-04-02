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Численность населения Земли достигла 7,7 миллиарда человек

В ООН рассказали, что численность мирового населения уже достигла 7,7 млрд человек. Ученые сообщают, что к 2050 году она станет больше – около 9,7 млрд.
Численность населения Земли достигла 7,7 миллиарда человек

В докладе ООН сообщается о том, что численность населения Земли не перестает расти и в 2019 году составила 7,7 млрд. Существует вероятность, что в 2050 году жителей на Земле станет еще на 2 млрд больше, а к концу XXI века – на 3,3 млрд.

В документах сказано, что дальнейший рост мирового населения может плохо повлиять на природные ресурсы и привести к их сокращению. Более того, безопасность экосистемы тоже под вопросом.

В отчете ООН сказано, что в 2019-2050 годах численность проживающих в городах людей может измениться с 56% до 68%. В 2050 году более 70% людей будут проживать в странах, где показатель рождаемости значительно ниже, чем в других.

Ученые говорят, что население планеты становится мобильнее и старше. На данный момент средняя продолжительность человеческой жизни составляет 72,3 года. Вероятно, к 2030 году она вырастет до 74,3.

По данным ООН, уже в 2011 году население планеты было 7 млрд человек.

Для того, чтобы спасти положение экологии, ученые с разных стран мира изобрели «диету для здоровья планеты». Если человечество будет следовать ей, то сможет сократить потребление мяса и сахара на 50-90%. Вместо этого люди должны будут питаться фруктами, орехами и бобовыми культурами.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:24

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