Численность населения Земли достигла 7,7 миллиарда человек





В докладе ООН сообщается о том, что численность населения Земли не перестает расти и в 2019 году составила 7,7 млрд. Существует вероятность, что в 2050 году жителей на Земле станет еще на 2 млрд больше, а к концу XXI века – на 3,3 млрд.В документах сказано, что дальнейший рост мирового населения может плохо повлиять на природные ресурсы и привести к их сокращению. Более того, безопасность экосистемы тоже под вопросом.В отчете ООН сказано, что в 2019-2050 годах численность проживающих в городах людей может измениться с 56% до 68%. В 2050 году более 70% людей будут проживать в странах, где показатель рождаемости значительно ниже, чем в других.Ученые говорят, что население планеты становится мобильнее и старше. На данный момент средняя продолжительность человеческой жизни составляет 72,3 года. Вероятно, к 2030 году она вырастет до 74,3.По данным ООН, уже в 2011 году население планеты было 7 млрд человек.Для того, чтобы спасти положение экологии, ученые с разных стран мира изобрели «диету для здоровья планеты». Если человечество будет следовать ей, то сможет сократить потребление мяса и сахара на 50-90%. Вместо этого люди должны будут питаться фруктами, орехами и бобовыми культурами.