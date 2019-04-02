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Вера Алентова не понимает, как живут пары с большой разницей в возрасте

Вера Алентова, которая является звездой фильма «Москва слезам не верит», заявила, что не понимает, как живут пары с большой разницей в возрасте. По мнению актрисы, это прекрасно, когда супруги стареют вместе.
Вера Алентова не понимает, как живут пары с большой разницей в возрасте


77-летняя артистка уже полвека счастлива в браке с режиссером Владимиром Меньшовым. Он снимал супругу во всех своих картинах. В их судьбе были взлеты и падения, воссоединение и расставание. Ради дочери Юлии пара решила, что вновь попробует жить семейной жизнью. В результате за плечами у них счастливый брак, а недавно супруги совершили таинство венчания.

Вера Алентова уверена, что с Владимиром Меньшовым у нее гармоничные и полные отношения. Актриса считает, что с годами происходят необратимые возрастные изменения, которые легче принять, если стареешь вместе со своей второй половинкой. Поэтому она осуждает пары, у которых слишком большая разница в возрасте.

Недавно Вера Алентова отпраздновала с мужем золотую свадьбу. Вместе с режиссером Владимиром Меньшовым они пережили расставание и воссоединение, взлет карьеры и международный успех кинокартины «Москва слезам не верит». После сложностей, которые возникали на жизненном пути звездной пары, актриса уверена, что у них с мужем идеальные отношения.

Вера Алентова не понимает, как живут пары с большой разницей в возрасте


В 2010 году поклонники Веры Алентовой отметили, что перестали узнавать свою любимую актрису. Супругу режиссера заподозрили в пластике, так как форма губ у нее стала совершенно другой. Кроме этого, специалисты убеждены, что звезда «Москва слезам не верит» сделала подтяжку лица. Но сама актриса эти слухи комментировать никак не стала. Вера Алентова заявила, что принимает свой возраст, так как рядом есть любимый человек.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:30

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