Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с 70-летием





На официальном сайте правительства опубликовано поздравление, посвященное актеру театра и кино. В своем сообщении политик рассказал, что со своим талантом и творческим диапазоном Плотников внес огромный вклад в развитие культуры.Глава кабмина РФ также сообщил, что актер хорошо играет в комедийных жанрах, да и в трагических картинах он великолепен.Напоминаем, что российский актер театра и кино родился в 1949 году в Невьянске. Его карьера началась на Среднем Урале. Там он закончил театральное училище и государственный университет.Известность Плотникову принесли такие фильмы как «Повестка в суд» 1988 года, «Восхождение» 1975, и многие другие. А в известном всем «Собачьем сердце» он сыграл роль Борменталя.Плотников работал над озвучиванием мультипликационных и документальных фильмов. В целом его вклад в культуру насчитывает около 50-ти картин, а также сериалов.