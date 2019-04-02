АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с 70-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с 70-летием. Сегодня, 2 апреля, он отмечает свой юбилей.

Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с 70-летием

На официальном сайте правительства опубликовано поздравление, посвященное актеру театра и кино. В своем сообщении политик рассказал, что со своим талантом и творческим диапазоном Плотников внес огромный вклад в развитие культуры.
Глава кабмина РФ также сообщил, что актер хорошо играет в комедийных жанрах, да и в трагических картинах он великолепен.
Напоминаем, что российский актер театра и кино родился в 1949 году в Невьянске. Его карьера началась на Среднем Урале. Там он закончил театральное училище и государственный университет.
Известность Плотникову принесли такие фильмы как «Повестка в суд» 1988 года, «Восхождение» 1975, и многие другие. А в известном всем «Собачьем сердце» он сыграл роль Борменталя.
Плотников работал над озвучиванием мультипликационных и документальных фильмов. В целом его вклад в культуру насчитывает около 50-ти картин, а также сериалов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно исчезла из эфиров "Дом-2"
Алсу провела фотосессию в белом платье
Педагог Зары Олег Погудин довел певицу
Участница "Дом-2" Ирина Пинчук начала
Николас Кейдж хочет аннулировать брак
На 69-том году жизни умер кинорежиссер
Новые iPhone будут оснащены более
Вера Алентова не понимает, как живут
Басков поздравил продюсера Пригожина с
Российская модель Екатерина Авинова
Наташа Королева ответила на запрет
«Бузокоды»: Ольга Бузова придумала
В России будут выпускать только
Медведев поздравил актера Бориса
Анна Нетребко показала успехи
Цифровизация инфраструктуры Москвы:
Иосиф Пригожин назвал трех женщин,
Nokia представила смартфон X71 с
Ксения Бородина продолжает рисковать
Ученые: Разработан лазерный метод для
Дольф Лундгрен снимется в российской
Элизабет Херли откровенно рассказала о
Зеленский и Порошенко проходят во
Актриса Ольга Дроздова рассказала о
Саша Черно призналась фанатам в
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал
Родственники обеспокоены проживанием
В медиарейтинге российских женщин Алла
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова
Kia назвала стоимость нового ProCeed
Просмотреть все новости