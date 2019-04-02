Ученые: Употребление алкоголя подростками замедляет рост мозга и его развитие





В результате проведения исследования было установлено, что алкоголь снижал скорость роста мозга у макак на 0,25 миллилитра ежегодно. Особи, которые подвергались хронической самоинтоксикации от спиртных напитков, отличались тем, что у них было снижено количество подкоркового таламуса и белого вещества. Во время проведения эксперимента ученые, применив МРТ, измерили размеры головного мозга около 70 приматов, которые употребляли алкогольные напитки. При этом учитывалось количество выпитого спиртного, показатели медицинского обследования, и рацион питания испытуемых.Оказалось, что макаки в подростковом возрасте, которые употребляли алкоголь, отличались уменьшением некоторых зон мозга. После того, как испытуемых пролечили от алкогольной зависимости, участки центрального отдела нервной системы немного восстановились. На данном этапе ученые выясняют, как эта негативная привычка влияет на психические функции подопытных.