В США сняли на видео снежного человека





Так если перемотать видео на 2 минуту и 52 секунду можно обнаружить, что в кадр видеокамеры попадает странный объект черного цвета, который идет по заснеженному склону. Как пояснил оператор камеры Тэннер Харгис, он находился возле собственного сада, и решил снять природу с помощью камеры, которая была оснащена оптикой. Когда в кадр попал этот темный силуэт, он удивился, поскольку на улице было очень холодно и дул сильный ветер, но это не мешало существу спокойно передвигаться сквозь снежную бурю. Также Тэннера поразило, что рост создания составлял около трех метров.Тем не менее, это не единственный случай упоминания о йети в этой местности. Другие жители этого района также подтверждают, что видели антропоморфных фигур вблизи указанного склона. Многие не исключают, что здесь обитает целое семейство снежных людей, которые периодически появляются на глазах у очевидцев.