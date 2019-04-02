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В США сняли на видео снежного человека

В штате Юта 23 марта возле вершины Лон-Пик была совершена сьёмка неизвестного существа, которое похоже на бигфута. Очевидец события утверждает, что заснятое создание не может быть альпинистом, поскольку у него полностью отсутствовало снаряжение.
В США сняли на видео снежного человека

Так если перемотать видео на 2 минуту и 52 секунду можно обнаружить, что в кадр видеокамеры попадает странный объект черного цвета, который идет по заснеженному склону. Как пояснил оператор камеры Тэннер Харгис, он находился возле собственного сада, и решил снять природу с помощью камеры, которая была оснащена оптикой. Когда в кадр попал этот темный силуэт, он удивился, поскольку на улице было очень холодно и дул сильный ветер, но это не мешало существу спокойно передвигаться сквозь снежную бурю. Также Тэннера поразило, что рост создания составлял около трех метров.

Тем не менее, это не единственный случай упоминания о йети в этой местности. Другие жители этого района также подтверждают, что видели антропоморфных фигур вблизи указанного склона. Многие не исключают, что здесь обитает целое семейство снежных людей, которые периодически появляются на глазах у очевидцев.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:13

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