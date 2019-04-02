Зеленский и Порошенко проходят во второй тур выборов президента Украины





Глава страны и его возможный приемник будут участвовать во 2-м туре выборов. Как сообщалось, уже было обработано около 97% голосов.По текущим данным, за первого кандидата проголосовали 30,24%, а за нынешнего главу страны - 15,93%. Другие претенденты потеряли возможность пройти дальше при любых результатах еще не подсчитанных голосов.В лидерстве Зеленского многие убедились еще после закрытия избирательных участков. Всех интересовало, кто же займет второе место.Стоит отметить, что Юлия Тимошенко, являющаяся лидером «Батькивщины» почти догнала Порошенко по результатам голосования. За ней следовал Юрий Бойко - кандидат от оппозиции, но оба выбыли.Представители партии Владимира Зеленского 1 апреля опровергли слухи о том, что в случае победы на выборах он назначит Тимошенко премьер-министром. Так как никто из кандидатов не набрал 50% голосов 21 апреля страна проведет 2-й тур.