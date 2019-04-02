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Никита Джигурда опубликовал фото после месяца голодания

Никита Джигурда опубликовал в Instagram свое фото после месячной голодовки. Так как пост совпал с 1 апреля, актер предупредил, что не шутит.
Никита Джигурда опубликовал фото после месяца голодания

Ностальгическое настроение подтолкнуло артиста к воспоминаниям о подготовке к роли Иисуса Христа. Никита Джигурда голодал 30 дней, чтобы больше соответствовать образу героя. Он похудел настолько сильно, что стали выпирать ребра и позвоночник. Актер заверил, что фотошопом он не пользовался, фото взял из личных архивов.

В посте рассказывается, что идея о голодовке пришла после предложения роли Иисуса Христа от маститого режиссера много лет назад. Кроме изменения пищевых привычек артист занялся духовным развитием – читал Евангелие, ходил в церковь, и даже испытал просветление.

Перестроив свой режим питания таким жестким образом, актер снизил свой вес с 85 до 58 килограмм. На данный момент Никита Джигурда доволен своей формой и прибегать к подобным методам не намерен.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:00

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