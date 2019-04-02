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Эксперты: Как правильно торговаться при покупки поддержанного авто

Российские эксперты рассказали людям, как им правильно торговаться при покупке подержанного автомобиля. По их словам, в этом вопросе существует множество уловок и подводных камней, позволяющих покупателю значительно снизить цену конкретной машины на вторичном рынке.
Эксперты: Как правильно торговаться при покупки поддержанного авто

Эксперты отметили, в первую очередь не стоит быть критичным относительно авто, побывавших в ДТП. Аварии бывают разные, и если серьезные столкновения – это повод отказаться от предложения, то мелкие стычки могут быть предлогом для торга и снижения цены. Необходимо обращать внимание не только на счетчик пробега, но и на общее состояние салона: педалей, руля, подлокотников и сидений. Они многое способны рассказать о настоящем «опыте» автомобиля.

Покупка подержанного автомобиля без пройденного техосмотра – очень рискованное занятие, рассказали эксперты. Никогда нельзя знать, что скрывает в себе конкурентная машина, поэтому это еще одна причина поторговаться с продавцом. Перед покупкой важно узнать «родовые» проблемы приглянувшейся модели, в этом поможет интернет. На отмеченные владельцами неполадки стоит обращать внимание с самого начала.
Эксперты: Как правильно торговаться при покупки поддержанного авто

Эффективным способом сбить сцену является «покупка здесь и сейчас». Для этого необходимо прийти на осмотр автомобиля с необходимой суммой денег, но слегка уменьшить ее, например, снизить с 550 тысяч до 500. После этого нужно заявить, что желаете совершить покупку прямо сейчас, но готовы на это потратить чуть меньше ранее оговоренной суммы. Продавцы часто соглашаются на такие предложения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24

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