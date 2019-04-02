Эксперты: Как правильно торговаться при покупки поддержанного авто
Российские эксперты рассказали людям, как им правильно торговаться при покупке подержанного автомобиля. По их словам, в этом вопросе существует множество уловок и подводных камней, позволяющих покупателю значительно снизить цену конкретной машины на вторичном рынке.
Эксперты отметили, в первую очередь не стоит быть критичным относительно авто, побывавших в ДТП. Аварии бывают разные, и если серьезные столкновения – это повод отказаться от предложения, то мелкие стычки могут быть предлогом для торга и снижения цены. Необходимо обращать внимание не только на счетчик пробега, но и на общее состояние салона: педалей, руля, подлокотников и сидений. Они многое способны рассказать о настоящем «опыте» автомобиля.
Покупка подержанного автомобиля без пройденного техосмотра – очень рискованное занятие, рассказали эксперты. Никогда нельзя знать, что скрывает в себе конкурентная машина, поэтому это еще одна причина поторговаться с продавцом. Перед покупкой важно узнать «родовые» проблемы приглянувшейся модели, в этом поможет интернет. На отмеченные владельцами неполадки стоит обращать внимание с самого начала.
Эффективным способом сбить сцену является «покупка здесь и сейчас». Для этого необходимо прийти на осмотр автомобиля с необходимой суммой денег, но слегка уменьшить ее, например, снизить с 550 тысяч до 500. После этого нужно заявить, что желаете совершить покупку прямо сейчас, но готовы на это потратить чуть меньше ранее оговоренной суммы. Продавцы часто соглашаются на такие предложения.
Эксперты отметили, в первую очередь не стоит быть критичным относительно авто, побывавших в ДТП. Аварии бывают разные, и если серьезные столкновения – это повод отказаться от предложения, то мелкие стычки могут быть предлогом для торга и снижения цены. Необходимо обращать внимание не только на счетчик пробега, но и на общее состояние салона: педалей, руля, подлокотников и сидений. Они многое способны рассказать о настоящем «опыте» автомобиля.
Покупка подержанного автомобиля без пройденного техосмотра – очень рискованное занятие, рассказали эксперты. Никогда нельзя знать, что скрывает в себе конкурентная машина, поэтому это еще одна причина поторговаться с продавцом. Перед покупкой важно узнать «родовые» проблемы приглянувшейся модели, в этом поможет интернет. На отмеченные владельцами неполадки стоит обращать внимание с самого начала.
Эффективным способом сбить сцену является «покупка здесь и сейчас». Для этого необходимо прийти на осмотр автомобиля с необходимой суммой денег, но слегка уменьшить ее, например, снизить с 550 тысяч до 500. После этого нужно заявить, что желаете совершить покупку прямо сейчас, но готовы на это потратить чуть меньше ранее оговоренной суммы. Продавцы часто соглашаются на такие предложения.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24