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Сын Федора Добронравова прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем отца

Сын Федора Добронравова Иван в интервью решил прокомментировать слухи о проблемах звездного отца со здоровьем. Актер сообщил, что его родитель проводит много времени дома, и в стационаре он не пребывал.

Сын Федора Добронравова прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем отца

В последнее время распространялось множество слухов о здоровье Федора Добронравова. Одни утверждали, что звезда комедийного телесериала "Сваты" находится в медицинском центре в тяжёлом состоянии. Также ходил слух, что актер отменил несколько спектаклей из-за повышенного давления. Младший сын знаменитости решил прокомментировать эти слухи и заявил, что со здоровьем у его звездного отца все хорошо. Иван Добронравов отметил, что его родитель проводит время на даче или с семьей, а в клинике он не находился.

Сын Федора Добронравова прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем отца

Также актер высказался о фильмах отечественного производства. Он считает, что ситуация начала налаживаться и вскоре российское кино выйдет на новый уровень. Сын Федора Добронравова особо отметил, что некоторые актеры, стремясь заработать больше, берутся за любую рекламу. Но он никогда не стал бы рекомендовать людям товар, который ему не нравится.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:29

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