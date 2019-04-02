Ученые назвали причины появления белых дыр во Вселенной





Оказывается, во Вселенной насчитывается немалое количество белых космических объектов, которые намного загадочнее черных. Астрофизики уверены в их уникальных свойствах.Если говорить простым языком, то белые дыры являются вывернутыми наизнанку черными. Существует предположение, что по итогам необычной трансформации, эти объекты теряют сверхгравитацию. В итоге освобождается поглощенная энергия и вещества.Эксперты говорили о возможном существовании белых дыр очень давно, но за все время изучения этих новых объектов наука так и не смогла предоставить настоящие факты их возникновения.Некоторые ученые утверждают, что белые дыры являются «оригинальными», а не черные, как принято считать. Итальянский физик Карло Ровелли разделяет их мнение. Он говорит, что исследователи чаще могут найти черные объекты, ведь они долговечны и оставляют следы от своих излучений.