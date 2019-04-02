АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Ученые назвали причины появления белых дыр во Вселенной

Ученые-астрофизики назвали причины появления белых дыр во Вселенной. Они считают их перерожденными черными дырами с необычными свойствами.
Ученые назвали причины появления белых дыр во Вселенной

Оказывается, во Вселенной насчитывается немалое количество белых космических объектов, которые намного загадочнее черных. Астрофизики уверены в их уникальных свойствах.

Если говорить простым языком, то белые дыры являются вывернутыми наизнанку черными. Существует предположение, что по итогам необычной трансформации, эти объекты теряют сверхгравитацию. В итоге освобождается поглощенная энергия и вещества.

Эксперты говорили о возможном существовании белых дыр очень давно, но за все время изучения этих новых объектов наука так и не смогла предоставить настоящие факты их возникновения.

Некоторые ученые утверждают, что белые дыры являются «оригинальными», а не черные, как принято считать. Итальянский физик Карло Ровелли разделяет их мнение. Он говорит, что исследователи чаще могут найти черные объекты, ведь они долговечны и оставляют следы от своих излучений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров заявил, что его
Вахтанг Беридзе активно проводит время
Создан биосенсор для мониторинга
Диана Арбенина называет Светлану
Шакира выложила в Сеть новое фото со
Ученые назвали причины появления белых
Певица Согдиана третий раз вышла замуж
«Дом-2»: Парни, которые делали пластику
Любовь Толкалина была вынуждена
Необычные модели отечественного
Анна Хилькевич после рождения дочерей
Найден эффективный способ избавления от
В Дании ученые обнаружили утерянный
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай
Католические священники предали огню
Обновленный Chevrolet Trailblazer
Кристина Орбакайте показала фанатам
Валерия поздравила своего мужа Иосифа
«Лаборатория Касперского» назвала самый
Продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое
Егор Крид разочаровался в близких людях
Стартовали съемки художественного
Honor стал лидером продаж среди
Британские ученые доказали, что орудия
Mitsubishi планирует выпустить
Nissan Qashqai вышел на рынок
Наличие метана на Марсе подтвердили
Палеонтологи раскопали в США «братскую
Умер актер из сериала «Улицы разбитых
Ученые выяснили как человеческий мозг
Просмотреть все новости