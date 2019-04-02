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Найден эффективный способ избавления от висцерального жира

Висцеральный жир имеет крайне негативное воздействие на человеческий организм, поскольку его избыток может вызвать ряд серьезных заболеваний. Эксперты высказали мнение по поводу оптимального решения этой проблемы.
Найден эффективный способ избавления от висцерального жира

Доктор Рандж Сингх пояснил, что висцеральный жир несет опасть для человека из-за места расположения. Он отлаживается рядом с жизненно важными органами, и большое скопление жировых клеток может негативно воздействовать на системы организма. Основными причинами накопления висцерального жира являются неправильное питание и отсутствие физических нагрузок. Эксперт рекомендует первоначально обратить внимание на свой рацион.

Для начала необходимо подобрать оптимальную диету, которая будет эффективной для конкретного случая. Для этого стоит учитывать объём физических нагрузок, а также необходимое количество калорий для обеспечения эффективной деятельности организма. На основании этих данных стоит составлять диету. Однако Рандж Сингх не рекомендует радикальные диеты, направленные на быстрый результат. Он утверждает, что похудение должно быть постепенным, что уменьшит стресс для организма, и позволит закрепить достигнутый результат на долгие годы.



 
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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24

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