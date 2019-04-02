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Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
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Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными

Три средневековых надгробия, которые археологи считали утраченными, были обнаружены во время раскопок в Старой приходской церкви Гована в Шотландии. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Archaeology.
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными

Открытие сделал 14-летний юноша, помогающий ученым проводить раскопки в церкви Гована в Глазго. Волонтер ударился о твердую поверхность, которая оказалась одним из 46 надгробий, известных как камни Гована.

Первоначально памятники, датируемые X или XI столетием, были обнаружены в XIX веке. Тогда нашли 46 надгробий, 31 из них поместили в церковь для хранения. Эти артефакты включали в себя саркофаг, предположительно содержавший мощи царя Константина, которого считали святым. Остальные 15 памятников находились у стены церковного двора, они исчезли в 1973 году при сносе соседней верфи.

По словам одного из исследователей, обнаружение трех артефактов укрепляет аргумент в пользу значения Старой приходской церкви Гована как религиозного центра эпохи раннего Средневековья. Эксперты организации Govan Heritage продолжают раскопки с целью найти и сохранить оставшиеся надгробия.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:11

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