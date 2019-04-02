В Индии воссоздали два древних сада эпохи Великих Моголов





Сады времен Империи Великих Моголов были восстановлены в индийском городе Агра. В реконструкции участвовали как национальные ведомства Индии, так и международные организации. Специалисты изучили исторические записи и картины, а также провели раскопки, чтобы воссоздать, как они считают, типичные Могольские сады.Один из садов окружает гробницу Итимад-Уд-Даула, которая была построена в XVII веке по приказу императрицы Моголов Нур Джахан для ее отца, Мирзы Гияса Бека. Памятник был в сооружен в стиле, характерном для того периода времени: в центре находился мавзолей, а его окружали четыре квадратных сада одинакового размера. Исследователи полагают, что гробница послужила образцом для соседнего Тадж-Махала, и ее часто называют «малый Тадж».Другой восстановленный сад, известный как Мехтаб Баг, или «сад лунного света», находится недалеко от самого Тадж-Махала.