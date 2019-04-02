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В Индии воссоздали два древних сада эпохи Великих Моголов

В Индии воссоздали два древних сада, принадлежащих эпохе Великих Моголов. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Archaeology.
В Индии воссоздали два древних сада эпохи Великих Моголов

Сады времен Империи Великих Моголов были восстановлены в индийском городе Агра. В реконструкции участвовали как национальные ведомства Индии, так и международные организации. Специалисты изучили исторические записи и картины, а также провели раскопки, чтобы воссоздать, как они считают, типичные Могольские сады.

Один из садов окружает гробницу Итимад-Уд-Даула, которая была построена в XVII веке по приказу императрицы Моголов Нур Джахан для ее отца, Мирзы Гияса Бека. Памятник был в сооружен в стиле, характерном для того периода времени: в центре находился мавзолей, а его окружали четыре квадратных сада одинакового размера. Исследователи полагают, что гробница послужила образцом для соседнего Тадж-Махала, и ее часто называют «малый Тадж».

Другой восстановленный сад, известный как Мехтаб Баг, или «сад лунного света», находится недалеко от самого Тадж-Махала.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:03

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