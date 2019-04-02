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Наличие метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express

Европейские планетологи подтвердили наличие метана на Марсе, а также выяснили вероятный источник его возникновения. Данное открытие ученые сделали с помощью автоматической межпланетной станции Mars Express.
Наличие метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express

Зонд Европейского космического агентства обнаружил следы метана в атмосфере Красной планеты еще 15 лет назад, и с тех пор в научной среде не утихали споры по поводу точности сведений о наличии газа, который на Земле выделяется простейшими формами жизни. Для метана характерно относительно быстрое рассеивание, к тому же, вести наблюдения за атмосферой Марса сложно, поэтому многие специалисты сомневались в результатах предыдущего открытия, в основу которого была положена одна выборка данных.

В этот раз исследователи из нескольких стран проанализировали информацию, полученную с помощью двух обособленных космических зондов. Кроме того, они смоделировали множество сценариев и провели два независимых эксперимента, чтобы узнать, действительно ли метан поступает в атмосферу Красной планеты из ледяного участка к востоку от кратера Гейла.

После изучения результатов двух линий исследования, не пересекающихся друг с другом, ученые выяснили, что они указывают на один и тот же источник, откуда газ может выделяться с наибольшей вероятностью.

Наличие метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express

Несмотря на наличие доказательств наличия метана на Марсе, авторы научной работы отмечают, что это явление вовсе не служит подтверждением существования жизни на Красной планете, поскольку газ может вырабатываться под воздействием абиотических факторов.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:46

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