Лариса Гузеева похвасталась отдыхом на отечественном курорте
Знаменитая телеведущая и актриса Лариса Гузеева осчастливила подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость выложила в Сеть свежие фотографии и сообщила, что заграница не является для нее раем на Земле в отличие от отдыха на отечественном курорте.
Российская звезда Лариса Гузеева решила для своего отдыха выбрать отечественный курорт. Телеведущая выложила в Сеть фотографию, на которой она лежит на лежаке на берегу синего моря.
Под снимком Гузеева посоветовала своим подписчикам забыть о заграничном отдыхе и отдать предпочтение отечественному курорту.
Звезда не стала сообщать его названия. Она предпочла держать эту новость в секрете и пообещала раскрыть ее позже, заинтриговав поклонников.
Глядя на фотографию, становится ясно, что место для отдыха знаменитость выбрала и правда красивое. В комментариях поклонники Ларисы Гузеевой уже обсуждают возможные варианты названия курорта. Они упоминают Абхазию, Крым и Краснодарский край. Звезда продолжает молчать, а ее подписчики уже сравнили фотографию с картиной Айвазовского.
Российская звезда Лариса Гузеева решила для своего отдыха выбрать отечественный курорт. Телеведущая выложила в Сеть фотографию, на которой она лежит на лежаке на берегу синего моря.
Под снимком Гузеева посоветовала своим подписчикам забыть о заграничном отдыхе и отдать предпочтение отечественному курорту.
Звезда не стала сообщать его названия. Она предпочла держать эту новость в секрете и пообещала раскрыть ее позже, заинтриговав поклонников.
Глядя на фотографию, становится ясно, что место для отдыха знаменитость выбрала и правда красивое. В комментариях поклонники Ларисы Гузеевой уже обсуждают возможные варианты названия курорта. Они упоминают Абхазию, Крым и Краснодарский край. Звезда продолжает молчать, а ее подписчики уже сравнили фотографию с картиной Айвазовского.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:55