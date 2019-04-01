Лариса Гузеева похвасталась отдыхом на отечественном курорте

Российская звезда Лариса Гузеева решила для своего отдыха выбрать отечественный курорт. Телеведущая выложила в Сеть фотографию, на которой она лежит на лежаке на берегу синего моря.Под снимком Гузеева посоветовала своим подписчикам забыть о заграничном отдыхе и отдать предпочтение отечественному курорту.Звезда не стала сообщать его названия. Она предпочла держать эту новость в секрете и пообещала раскрыть ее позже, заинтриговав поклонников.Глядя на фотографию, становится ясно, что место для отдыха знаменитость выбрала и правда красивое. В комментариях поклонники Ларисы Гузеевой уже обсуждают возможные варианты названия курорта. Они упоминают Абхазию, Крым и Краснодарский край. Звезда продолжает молчать, а ее подписчики уже сравнили фотографию с картиной Айвазовского.