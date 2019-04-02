Конспирологи: Закупка Пентагоном противогазов говорит об извержении Йеллоустонского вулкана или о Третьей мировой





Исходя из опубликованной на веб-ресурсе Минобороны США информации, поставки противогазов запланированы на вторую половину этого года. M53A1 известны своей эффективной защитой от радиоактивной пыли, высокотоксичных веществ и боевых агентов разных типов. В среднем единица данного товара продаётся по цене в $100. Если сумма сделки составляет около $246 миллионов, то путём произведения несложных расчётов получается следующее: Вашингтон закупает почти 2,5 миллиона противогазов, притом что численность американской армии не превышает 1,5 миллиона человек. Кроме того, военные, полицейские и пожарные США уже имеют аналогичные средства защиты.Подобные размышления привели некоторых американских конспирологов к выводу, что в Пентагоне к концу этого года ожидают либо ядерную войну, которая станет Третьей мировой, либо извержение Йеллоустонского вулкана.