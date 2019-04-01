Звезда «Дом-2» Вова Гаути женился на модели Аполлинарии Мироновой
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Вова Гаути сегодня отправился в ЗАГС и женился на своей избраннице - модели Аполлинарии Мироновой. Влюбленные очень быстро поняли, что не смогут друг без друга, а теперь отправляются в Доминикану для празднования события.
В Периметре Вова Гаути не смог построить счастливые отношения, однако за ним ему удалось не только создать свой успешный бизнес, но и найти возлюбленную в лице модели Аполлинарии Мироновой. Встречались молодожены недолго, через две недели после знакомства они отправились на отдых, через месяц уже жили вместе. Через три молодой бизнесмен сделал девушке предложение и она согласилась.
Сегодня Вова Гаути и Аполлинария Миронова отправились в ЗАГС, узаконили свои отношения, и начали собирать чемоданы. В планах молодоженов организовать торжество в Доминикане, куда они летят вечером вместе с родственниками. Там же молодая семья решила провести медовый месяц.
В Периметре Вова Гаути не смог построить счастливые отношения, однако за ним ему удалось не только создать свой успешный бизнес, но и найти возлюбленную в лице модели Аполлинарии Мироновой. Встречались молодожены недолго, через две недели после знакомства они отправились на отдых, через месяц уже жили вместе. Через три молодой бизнесмен сделал девушке предложение и она согласилась.
Сегодня Вова Гаути и Аполлинария Миронова отправились в ЗАГС, узаконили свои отношения, и начали собирать чемоданы. В планах молодоженов организовать торжество в Доминикане, куда они летят вечером вместе с родственниками. Там же молодая семья решила провести медовый месяц.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:27