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Поклонники обсуждают Юлию Меньшову, вернувшуюся с отдыха в Таиланде

В микроблоге Instagram поклонники обсуждают ведущую Юлию Меньшову, вернувшуюся с недавнего отдыха в Таиланде. Подписчикам показалось, что актриса похорошела, но «почему-то грустная» на фото.
Поклонники обсуждают Юлию Меньшову, вернувшуюся с отдыха в Таиланде


По приезду домой Юлия Меньшова показала снимок, который был сделан уже в Москве. Дочь знаменитого режиссера написала, что очень рада теплым и солнечным дням в России. Актриса собирается в Сибирь со своими коллегами по спектаклю «Любовь и прочее вранье», но надеется, что зима уже отступила окончательно.

Фолловеры отметили, что Юлия Меньшова заметно постройнела после отдыха в Таиланде. Но им показалось, что она грустит. Некоторые поклонники попросили у артистки совета, как ей удается держать себя в такой отличной форме.

Во время отдыха в Таиланде актриса делилась с подписчиками снимками и различными интересными моментами, которые узнала. Например, телеведущая рассказала, что в стране на пенсию уходят только слоны. Животные работают до 60 лет, а после этого их переводят на гособеспечение – бесплатно кормят и предоставляют качественное медицинское обслуживание.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:16

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