Поклонники обсуждают Юлию Меньшову, вернувшуюся с отдыха в Таиланде

По приезду домой Юлия Меньшова показала снимок, который был сделан уже в Москве. Дочь знаменитого режиссера написала, что очень рада теплым и солнечным дням в России. Актриса собирается в Сибирь со своими коллегами по спектаклю «Любовь и прочее вранье», но надеется, что зима уже отступила окончательно.Фолловеры отметили, что Юлия Меньшова заметно постройнела после отдыха в Таиланде. Но им показалось, что она грустит. Некоторые поклонники попросили у артистки совета, как ей удается держать себя в такой отличной форме.Во время отдыха в Таиланде актриса делилась с подписчиками снимками и различными интересными моментами, которые узнала. Например, телеведущая рассказала, что в стране на пенсию уходят только слоны. Животные работают до 60 лет, а после этого их переводят на гособеспечение – бесплатно кормят и предоставляют качественное медицинское обслуживание.