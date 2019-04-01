Россияне назвали имена любимых юмористов
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди почты двух тысяч человек, чтобы выяснить каким телепередачам россияне отдают предпочтение. Результат показал, что 59% смотрят юмористические программы, назвав имена любимых артистов.
Исследователям также удалось узнать, кого из юмористов жители России больше всего любят и ценят. Михаил Задорнов занял первое место среди комиков – 21% телезрителей отдали ему свои голоса.
На втором месте оказался Евгений Петросян с 20% голосов. И замыкает тройку Михаил Жванецкий. За него проголосовали 9% зрителей.
Напоминаем, что недавно социологи выяснили, высказывания каких комиков больше всего нравятся россиянам. В апреле 2018 года самыми смешными считались шутки Михаила Задорного, Евгения Петросяна и Владимира Винокура.
Исследователям также удалось узнать, кого из юмористов жители России больше всего любят и ценят. Михаил Задорнов занял первое место среди комиков – 21% телезрителей отдали ему свои голоса.
На втором месте оказался Евгений Петросян с 20% голосов. И замыкает тройку Михаил Жванецкий. За него проголосовали 9% зрителей.
Напоминаем, что недавно социологи выяснили, высказывания каких комиков больше всего нравятся россиянам. В апреле 2018 года самыми смешными считались шутки Михаила Задорного, Евгения Петросяна и Владимира Винокура.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:24