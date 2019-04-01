Россияне назвали имена любимых юмористов





Исследователям также удалось узнать, кого из юмористов жители России больше всего любят и ценят. Михаил Задорнов занял первое место среди комиков – 21% телезрителей отдали ему свои голоса.На втором месте оказался Евгений Петросян с 20% голосов. И замыкает тройку Михаил Жванецкий. За него проголосовали 9% зрителей.Напоминаем, что недавно социологи выяснили, высказывания каких комиков больше всего нравятся россиянам. В апреле 2018 года самыми смешными считались шутки Михаила Задорного, Евгения Петросяна и Владимира Винокура.