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Россияне назвали имена любимых юмористов

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди почты двух тысяч человек, чтобы выяснить каким телепередачам россияне отдают предпочтение. Результат показал, что 59% смотрят юмористические программы, назвав имена любимых артистов.
Россияне назвали имена любимых юмористов

Исследователям также удалось узнать, кого из юмористов жители России больше всего любят и ценят. Михаил Задорнов занял первое место среди комиков – 21% телезрителей отдали ему свои голоса.

На втором месте оказался Евгений Петросян с 20% голосов. И замыкает тройку Михаил Жванецкий. За него проголосовали 9% зрителей.

Напоминаем, что недавно социологи выяснили, высказывания каких комиков больше всего нравятся россиянам. В апреле 2018 года самыми смешными считались шутки Михаила Задорного, Евгения Петросяна и Владимира Винокура.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:24

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