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Регина Тодоренко и Влад Топалов спели в день 36-летия Сергея Лазарева его песню

Влад Топалов вместе со своей женой Региной Тодоренко подготовил для Сергея Лазарева, отмечающего 1 апреля 36-летие, необычный подарок. Супруги записали видео, представив исполненную ими под гитару песню именинника «Шепотом».
Регина Тодоренко и Влад Топалов спели в день 36-летия Сергея Лазарева его песню

Лазарев, готовящийся представлять Россию на «Евровидении», отправился в заграничный тур. Свой день рождения певец, предпочитающий тихие мероприятия в спокойной компании, отметил еще ночью с группой в одном из ресторанов Греции. На 1 апреля у артиста запланированы съемки промо-ролика и концерт. Одним из первых именинника поздравил его сын Никита, записавший трогательное видеообращение.
Регина Тодоренко и Влад Топалов спели в день 36-летия Сергея Лазарева его песню

Знаменитость очень обрадовался и необычному подарку от друзей Топалова и Тодоренко. Звездная пара в домашней обстановке исполнила дуэтом трек Лазарева «Шепотом». Экс-коллега певца по «Smash!!» аккомпанировал на гитаре. Молодые родители передали артисту от своего наследника Михаила привет в виде «Агу» и пожелали здоровья, творческих успехов и счастья.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

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