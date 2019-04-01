Составлена пятерка самых бюджетных автомобилей РФ в апреле 2019 года





Лидером рейтинга самых дешевых машин стала российская Lada Granta. Она пользуется самым большим спросом на отечественном рынке. Нынешняя цена модели составляет 435 тысяч рублей, однако, если воспользоваться всеми доступными акциями, то ее можно снизить до 373 тысяч рублей.На второй позиции разместился Datsun on-DO. Автомобиль отличается от LADA Kalina лишь семейной решеткой для радиатора, обновленной оптикой и другими бамперами. Доступен он российскому покупателю от 480 тысяч рублей, а с учетом скидок 404 тысячи рублей.Закрывает тройку списка популярнейшая отечественная LADA 4x4 с полным приводом. На рынке России по выгодным предложениям ее можно приобрести за 440 тысяч рублей, когда полная стоимость от 519 тысяч рублей. За последние года авто было модернизовано. Оно получило усиленную звукоизоляцию, новую приборную панель, системы ABS, EBD, BAS и другое.Следующим оказалась в LADA Kalina в кузове хэтчбека Datsun mi-DO с начальной стоимостью от 545 тысяч рублей. Особенностью автомобиля является его комплектация и дизайн. Под капотом находится обычный атмосферный двигатель с механической коробкой переключения передач.На последнем месте списка самых доступных транспортных средств расположился Sandero от французского бренда Renault Logan. Цена за стандартную комплектацию начинается от 554 тысяч рублей. Машина имеет надежный двигатель, ходовку и современный дизайн.