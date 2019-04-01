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Госавтоинспекция РФ усилит контроль за автошколами

Госавтоинспекция МВД Российской Федерации планирует усилит контроль за автошколами. Статью соответствующего содержания опубликовала пресс-служба ГАИ на сайте regulation.gov.ru.
Госавтоинспекция РФ усилит контроль за автошколами

На данный момент совершается много нарушений в обучении вождения, в частности езда на необорудованных площадках. Исправить это невозможно из-за пробелов в законодательстве. Сейчас ведомство планируется наделить новыми полномочиями. Автошколы поддержали эту инициативу.

В Сети появилась новая редакция указа президента №711 от 1998 года. Согласно поправкам, ведомство будет иметь право проверять соблюдение требований «к учебно-материальной базе» автошколами. Это установится приказом МВД, который разработают уже в конце весны этого года.

Предполагается, что при работе с данным проектом можно столкнуться с сопротивлением Минэкономики. Известно, что новые полномочия ГИБДД будут такими же, как нынешние у Рособрнадзора.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:07

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