Госавтоинспекция РФ усилит контроль за автошколами





На данный момент совершается много нарушений в обучении вождения, в частности езда на необорудованных площадках. Исправить это невозможно из-за пробелов в законодательстве. Сейчас ведомство планируется наделить новыми полномочиями. Автошколы поддержали эту инициативу.В Сети появилась новая редакция указа президента №711 от 1998 года. Согласно поправкам, ведомство будет иметь право проверять соблюдение требований «к учебно-материальной базе» автошколами. Это установится приказом МВД, который разработают уже в конце весны этого года.Предполагается, что при работе с данным проектом можно столкнуться с сопротивлением Минэкономики. Известно, что новые полномочия ГИБДД будут такими же, как нынешние у Рособрнадзора.