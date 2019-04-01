Ученые рассказали, как стать счастливее за 12 минут





Ученые провели исследование, в котором приняли участие молодые люди. Испытуемых разделили на 4 группы. Одни студенты должны были желать счастья всем людям, которых они встретят. Другие думали о тех чувствах, которые хотели бы разделить с незнакомыми прохожими. Третьи размышляли о том, что люди встретившиеся им, самые лучших из всех их знакомых. Молодые люди из последней группы в первую очередь обращали внимание на внешний вид окружающих.Как стало понятно по результатам исследования, студенты, которые желали незнакомцам счастья, через 12 минут после старта эксперимента стали намного счастливей, чем все остальные. Испытуемые из 2-ой группы стали более чувствительны к людям и даже готовы оказать им эмоциональную поддержку. Остальные участники не испытали чувства радости, поскольку сравнивали себя с другими.