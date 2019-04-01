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Сын Сергея Лазарева поздравила отца с днем рождения

В своем Instagram Сергей Лазарев показал подписчикам, как сын Никита поздравил его с днем рождения. Преданные поклонники бурно отреагировали на пост исполнителя.

Сын Сергея Лазарева поздравила отца с днем рождения

Сергей Лазарев редко выставляет посты со своим наследником. Но несколько часов назад исполнитель решил показать фанатам, как маленький Никита поздравил звездного отца с 36-летием. Знаменитость опубликовал видео, на котором запечатлен его сын. Мальчик рассказывает стих про лучшего в мире отца. В комментарии Сергей Лазарев написал, что это поздравление растрогало его до слез. Артист признался, что очень скучает по наследнику, поскольку на данный момент находится на гастролях.

Сын Сергея Лазарева поздравила отца с днем рождения

Также исполнитель поблагодарил своих преданных поклонников, которые присылают ему поздравления со всех концов земного шара. Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они буквально закидали певца и его сына комплиментами. Всего за несколько десятков минут новый пост Сергея Лазарева просмотрели более 220 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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