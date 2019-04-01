Сын Сергея Лазарева поздравила отца с днем рождения

Сергей Лазарев редко выставляет посты со своим наследником. Но несколько часов назад исполнитель решил показать фанатам, как маленький Никита поздравил звездного отца с 36-летием. Знаменитость опубликовал видео, на котором запечатлен его сын. Мальчик рассказывает стих про лучшего в мире отца. В комментарии Сергей Лазарев написал, что это поздравление растрогало его до слез. Артист признался, что очень скучает по наследнику, поскольку на данный момент находится на гастролях.Также исполнитель поблагодарил своих преданных поклонников, которые присылают ему поздравления со всех концов земного шара. Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они буквально закидали певца и его сына комплиментами. Всего за несколько десятков минут новый пост Сергея Лазарева просмотрели более 220 тысяч пользователей Сети.