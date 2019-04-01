Бывший муж Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство
Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов собирается оспаривать отцовство. Пока неизвестно, в чем именно сомневается актер.
Как стало известно Илья Древнов написал в суде заявление, актер намерен оспорить свое отцовство. Сообщается, что знаменитости вернули документ, поскольку в нем не указано, в отцовстве над каким именно ребенком он сомневается. Чтобы правильно заполнить иск у бывшего супруга Марии Порошиной есть еще 15 дней.
Мария Порошина жила вместе с мужем 17 лет. За это время актриса родила своему возлюбленному трех дочерей, также пара воспитывала ребенка знаменитости от предыдущих отношений. Супруги развелись в 2018 году, при этом поддерживают дружеские отношения и занимаются совместным воспитанием детей. В момент расторжения брака артистка была беременная, но сообщила, что супруг не является отцом ее пятого ребенка. Сам актер не дает никаких комментариев по поводу своего решения оспаривать отцовство.
Как стало известно Илья Древнов написал в суде заявление, актер намерен оспорить свое отцовство. Сообщается, что знаменитости вернули документ, поскольку в нем не указано, в отцовстве над каким именно ребенком он сомневается. Чтобы правильно заполнить иск у бывшего супруга Марии Порошиной есть еще 15 дней.
Мария Порошина жила вместе с мужем 17 лет. За это время актриса родила своему возлюбленному трех дочерей, также пара воспитывала ребенка знаменитости от предыдущих отношений. Супруги развелись в 2018 году, при этом поддерживают дружеские отношения и занимаются совместным воспитанием детей. В момент расторжения брака артистка была беременная, но сообщила, что супруг не является отцом ее пятого ребенка. Сам актер не дает никаких комментариев по поводу своего решения оспаривать отцовство.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26