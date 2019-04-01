Бывший муж Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство

Как стало известно Илья Древнов написал в суде заявление, актер намерен оспорить свое отцовство. Сообщается, что знаменитости вернули документ, поскольку в нем не указано, в отцовстве над каким именно ребенком он сомневается. Чтобы правильно заполнить иск у бывшего супруга Марии Порошиной есть еще 15 дней.Мария Порошина жила вместе с мужем 17 лет. За это время актриса родила своему возлюбленному трех дочерей, также пара воспитывала ребенка знаменитости от предыдущих отношений. Супруги развелись в 2018 году, при этом поддерживают дружеские отношения и занимаются совместным воспитанием детей. В момент расторжения брака артистка была беременная, но сообщила, что супруг не является отцом ее пятого ребенка. Сам актер не дает никаких комментариев по поводу своего решения оспаривать отцовство.