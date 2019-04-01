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В честь Дня смеха в Google Maps появилась игра «Змейка»

В Google Maps создана игра «Змейка» в честь Дня смеха. Новая возможность будет доступна всю следующую неделю.
В честь Дня смеха в Google Maps появилась игра «Змейка»

Разработчики Google Maps помимо просмотра карт сделали для пользователей сюрприз, дав им возможность поиграть в «Змейку». Сегодня, первого апреля, празднуется День дурака, в честь чего в сервисе и появился развлекательный элемент. Каждый желающий будет играть акраноид всю текущую неделю совершенно бесплатно.

Суть данного развлечения в том, что вместо стандартной змейки по территории Лондона, Сиднея, Токио, Каира, Сан-Паулу и Сан-Франциско передвигается поезд, который собирает пассажиров. После того, как будут заполнены все вагоны, состав отправится на вокзал и начнется новый уровень на большей скорости. Также возможно использовать игровое поле «Весь мир», которое отличается от остальных только количеством достопримечательных объектов.

Принцип игры в Google Maps известен практически всем. «Змейка» доступна на всех мобильных устройствах, а также на ПК.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:02

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