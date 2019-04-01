В честь Дня смеха в Google Maps появилась игра «Змейка»





Разработчики Google Maps помимо просмотра карт сделали для пользователей сюрприз, дав им возможность поиграть в «Змейку». Сегодня, первого апреля, празднуется День дурака, в честь чего в сервисе и появился развлекательный элемент. Каждый желающий будет играть акраноид всю текущую неделю совершенно бесплатно.Суть данного развлечения в том, что вместо стандартной змейки по территории Лондона, Сиднея, Токио, Каира, Сан-Паулу и Сан-Франциско передвигается поезд, который собирает пассажиров. После того, как будут заполнены все вагоны, состав отправится на вокзал и начнется новый уровень на большей скорости. Также возможно использовать игровое поле «Весь мир», которое отличается от остальных только количеством достопримечательных объектов.Принцип игры в Google Maps известен практически всем. «Змейка» доступна на всех мобильных устройствах, а также на ПК.